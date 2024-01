Authors

This is a list of authors that have currently published with Contemporary Arts and Cultures (CAC) an MIT Press and LEA platform for twenty-first century publishing realized in collaboration with MIT MediaLab. The list of authors will continue to grow as new books, catalogs, special issues, and essays are published.

A

Lanfranco Aceti

Birgitte Aga



B

Steven Barnes

Mark Bokowiec

Howard Boland

C

Carlos Castellanos

Budhaditya Chattopadhyay

Edward Colless

Chris Cottrell

Donald Craig

D

Jacquelene Drinkall

E

David Eastwood

Pia Ednie-Brown

F

Patricia Flanagan

G

Diana Garcia-Snyder

Ulrich Gehmann

Petra Gemeinboeck

Michael Goddard

Jane Grant

Lisa Gye

H

Kevin Hamilton

Jens Hauser

Luke Hespanhol

I

Troy Innocent

K

Eunsu Kang

Jondi Keane

Lindsay Kelley

Grace Kingston

Guilherme Kujawski

M

Simone Mandl

Leon Marvell

John Matthias

Rodica Ileana Miroiu

N

Michael Nitsche

P

Andrew Pickering

Eugen Petcu

Mike Phillips

Q

Andrew Quitmayer

R

Martin Reiche

S

Kuai Shen

Morten Søndergaard

Tami Spector

Chris Speed

Debra Swack

T

Mark Titmarsh

Paul Thomas

Darren Tofts